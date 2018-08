München (ots) - Kreative Köpfe für originelle Videoclips zum Lokal-TV-Portal gesucht: Die Bayerische Medien Technik GmbH, deren Mehrheitsgesellschafterin die BLM ist, lädt alle TV-, Online- und Filmschaffenden aus Deutschland ein, bis zum 1. Oktober 2018 Clips für den Media Tech Clip Award einzureichen. Es gilt, in 30 bis 180 Sekunden Vorteile und Nutzungsmöglichkeiten des Portals für lokale Fernsehprogramme sowie den einfachen Zugang zu visualisieren. Zulässig sind alle Genres und Formate, die eine Ausspielung im Fernsehen und online ermöglichen.



Das Lokal-TV-Portal verbessert die Auffindbarkeit und die dauerhafte Verfügbarkeit von mehr als 70 lokalen Fernsehprogrammen in acht Bundesländern (Infos unter http://www.lokal-tv-portal.de/). Das Portal ist als HbbTV-Applikation via Satellit bzw. DVB-T2 HD (und Internet) mit entsprechenden Smart-TV-Geräten (HbbTV) empfangbar. Livestreams und Mediatheken ermöglichen auch Lokalsendern ohne eigene oder mit einer zeitlich begrenzten Satelliten- oder Antennenverbreitung den ständigen Zugang zu einem Großteil der Haushalte in Deutschland.



Eine Fachjury, bestehend aus BLM, MEDIASCHOOL BAYERN, Hochschule Macromedia und bmt, wählt aus allen Einreichungen drei Clips aus, die auf den Medientagen München 2018 im Rahmen einer Videoinstallation zu sehen sein werden. Darüber hinaus sollen die Sieger-Clips auch im Lokal-TV gesendet werden. Zu diesem Zweck ist eine Übertragung der vollständigen Nutzungsrechte für die Online-Verwertung - zeitlich und räumlich unbegrenzt - sowie für die TV-Rechte - räumlich unbegrenzt bis 31.12.2019 - an die bmt erforderlich.



Der 1. Preis ist mit 3.000 Euro dotiert, der 2. Preis mit 2.000 Euro, der 3. Preis mit 1.000 Euro. Zusätzlich werden, unabhängig von der Jurywertung, vier weitere Clips mit je 1.000 Euro prämiert, die vom 31. Juli bis 14. Oktober 2018 auf Social Media-Profilen der Award-Bewerber (YouTube, Facebook, Twitter und Instagram) die höchsten Reichweiten erzielt haben. Dabei kann ein Clip nur in einer der vier Reichweiten-Kategorien gewinnen.



award@bmt-online.de



