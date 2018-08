Zurzeit fließt viel zusätzliches Geld ins Gesundheitssystem - etwa für mehr Pflegepersonal in Kliniken. Eine Untersuchung zeigt allerdings auch, dass weniger Operationszentren Vorteile für Patienten wie Beitragszahler bringen würden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verspricht seit seinem Antritt im März mehr Geld für allerlei Mängel im Gesundheitswesen. Die gute Konjunktur beschert den Krankenkassen reichlich Einnahmen und im aktuellen Betrieb der Krankenhäuser fehlen ja auch Zehntausende Pflegerinnen und Pfleger.

Doch der Mangel in deutschen Kliniken, der Patienten verunsichert und die Profis schlaucht, lässt sich auch von einer anderen Warte aus betrachten.

Immer noch wird in Deutschland viel und nicht immer gut operiert. Viel - das gilt zum Beispiel für Eingriffe an Knien, Hüften und am Rücken. Nicht immer gut - der Vorwurf trifft immer wieder kleinere, wenig spezialisierte Kliniken. Beides hat Auswirkungen aufs Wohlbefinden der Betroffenen und auf das Geld der Allgemeinheit: Die Behandlungen in Krankenhäusern machen immerhin rund ein Drittel der Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung aus.

Einiges deutet darauf hin, dass weniger Krankenhäuser und gezieltere Operationen besser wären. Eine aktuelle Untersuchung des RWI im Auftrag der der Barmer-Krankenversicherung unterstützt die Aussage, dass besser und billiger möglich ist, die auch andere Gesundheitsökonomen schon herausgearbeitet haben. Bei planbaren komplizierten Operationen sind dem Barmer-Krankenhausreport ...

