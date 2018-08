Besucher von MotorradreifenDirekt.de wählen die Biker-Hotspots in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Sieger ist "Die Kurve" im Weserbergland.

Bestes Sommerwetter, aber noch keine Idee, wo die nächste Ausfahrt hinführen soll? Dafür haben Reifenhersteller MICHELIN und MotorradreifenDirekt.de jetzt einige Vorschläge: Im Mai und Juni waren Biker in Deutschland, Österreich und der Schweiz dazu aufgerufen, auf MotorradreifenDirekt.de über ihre Lieblings-Treffs abzustimmen. 200 Stimmen wurden für die zur Wahl stehenden Motorradkneipen, Szene-Imbisse, Ausflugslokale etc. abgegeben.

Ergebnis: Beliebtester Biker-Treff ist "Die Kurve" im Extertal südlich von Rinteln an der Weser. Seit über 15 Jahren ist das alteingesessene Motorradcafé von März bis November angesagtes Ziel oder Zwischenstopp zahlreicher Touren. Kein Wunder: Bodenständige deutsche Küche und dicke Torten locken Gäste von fern und nah. Betreiber Christian bietet außerdem gemeinsam mit weiteren Guides individuelle Touren durch das kurvenreiche Weserbergland an. Den zweiten Platz sicherte sich der Alpengasthof Kalte Kuchl im österreichischen Rohr. Dort kann man sich nicht nur inmitten des Alpenpanoramas nach Herzenslust stärken, sondern auch übernachten wahlweise im Komfortzimmer oder etwas rustikaler auf dem Heuboden. Der dritte Platz geht wieder nach Deutschland: Der Motorradtreff Haus Scheppen punktet mit seiner idyllischen Lage, direkt am Ufer des Baldeney-Stausees am südlichen Stadtrand von Essen; dort, wo sich auch die Stahlbarone der Familie Krupp ihre "Villa Hügel" errichten ließen.

Auffällig bei der Verteilung der Stimmen: Am häufigsten wurde für Biker-Treffs im 3er-Postleitzahlenbereich gestimmt, gefolgt vom 5er-Postleitzahlenbereich. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass sich gerade im 3er-Postleitzahlenbereich haufenweise klassische Motorradgebiete wie Harz, Solling, hessisches Bergland mit Rhön und Vogelsberg befinden. Auch das 5er-Postleitzahlengebiet geizt nicht mit landschaftlichen Reizen, laden hier doch Mittelrheintal, Westerwald oder Sauerland zu ausgiebigen Touren ein. Ein Auslug lohnt sich also immer. Auf www.motorradreifendirekt.de/t/biker-treffs sind dafür die beliebtesten Treffs sowie die Liste aller ursprünglich zur Wahl stehenden Orte veröffentlicht, sodass sich jeder schnell einen Überblick über potenzielle Tourenziele in seiner Region verschaffen kann.

