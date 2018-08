Nach dem Wachstum der vergangenen Jahr wurde es in den Hallen im Gewerbegebiet Fichtig zunehmend eng. Die Logistik musste ihre Lagerflächen verkleinern und gleichzeitig immer mehr Warenumsatz bewältigen. Jetzt hat Gramß beschlossen zu expandieren kehrt nach Stationen in Lauenstein und Sonneberg zu seinen Wurzeln zurück. In Kleintettau an der Industriestraße fand die Geschäftsleitung geeignete Gewerbeflächen. Hier entsteht nun ein modernes Logistikzentrum mit einer Lagerkapazität ...

