New York (www.aktiencheck.de) - Die USA haben eine weitere Runde im Handelsstreit mit Peking eingeläutet. Passend dazu kommentiert Bin Yu, Head of China Equities bei Neuberger Berman, die Auswirkungen der von den USA verhängten Zölle auf Importprodukte aus China: - Für China seien weitere Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Importzölle wenig sinnvoll - Chinesische Importzölle würden vor allem US-Unternehmen schaden - allein Apple importiere jährlich Hardware im Wert von 50 Milliarden Dollar aus China - Betrachte man die Gewinne und nicht die Handelsbilanz, zeige sich, dass chinesische Unternehmen die USA viel weniger benötigen würden als US-Unternehmen China In Europa und Nordamerika sorge die Aussicht auf einen großen Handelskrieg zwischen den USA und China für immer neue Schlagzeilen. ...

