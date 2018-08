Neckarsulm (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mittagspause mal anders - Kaufland feierte gestern zur Einführung der jungen neuen Eigenmarke K-to go eine Silent Party. Auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale am Berliner Alexanderplatz konnten die Gäste zusammen mit Model Klaudia mit K den mobilen Lifestyle leben und mit Wraps, Smoothies und vielen weiteren neuen To-Go-Produkten von Kaufland trendig durch die Pause snacken. Das Besondere daran: Jeder hörte seine Lieblingsmusik via Kopfhörer und konnte sich aussuchen, ob er zu den Beats des DJs abgehen möchte oder eine der weiteren Playlists den individuellen Geschmack besser trifft.



"Kaufland ist wichtig, dass für jeden etwas dabei ist - auf unserer Party und in unserem neuen Sortiment verzehrfertiger K-to go-Snacks", erklärt Thomas Graf, Leiter Unternehmenskommunikation von Kaufland. "Für alle, die wie Klaudia mit K viel unterwegs sind, mobil sein möchten und trotzdem einen leckeren, schnellen Snack mögen, ist K-to go genau das Richtige."



Weitere Informationen zu K-to go und Bildmaterial zum Download finden Sie unter www.kaufland.de/presse.



Über Kaufland



Kaufland betreibt bundesweit rund 660 Filialen und beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.



Mehr Informationen zu Kaufland unter https://unternehmen.kaufland.de/



OTS: Kaufland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111476 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111476.rss2



Pressekontakt: Kaufland Unternehmenskommunikation Janina Wickel, Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm Tel. 07132 94-600118, presse@kaufland.de