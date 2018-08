Die Panasonic Corporation führte die Preisverleihung für den Kid Witness News (KWN) Global Contest 2018 am 27. Juli im Panasonic Center Tokyo durch. In diesem Jahr gewann "A Message", das Video der Anuban Saraburi School aus Thailand, den Grand Prix in der Grundschul-Kategorie, während "Stitched Love", das Video der Val Verde High School aus den USA, den Grand Prix in der Sekundarschul-Kategorie gewann.

A total of 54 kid journalists from 16 countries and region participated in KWN Global Contest 2018. (Photo: Business Wire)

[Video] KWN Global Summit 2018

https://youtu.be/tsuNs-_cE8c

KWN 2018 Preisträger (Grundschule)

Hauptpreis und Best K-Factor Award ("Preis für besten K-Faktor")

A Message

Schule: Anuban Saraburi School

Land: Thailand

Thema: Kommunikation

Digitale Technologie vereinfacht die Kommunikation. Wir verfügen über moderne Kommunikationsmittel. Sie ermöglichen es weit entfernten Menschen, sich näher zu sein, aber gleichzeitig bewirken sie, dass nahe Menschen, weit entfernt erscheinen.

[Video] A message

https://youtu.be/Xot4QrzWN9k

Best Creativity Award ("Kreativitätspreis")

Die Bremer Kogge

Schule: Oberschule Geestemünde

Land: Deutschland

Thema: Kommunikation

Die Schüler wurden ins Deutsche Schifffahrtsmuseum eingeladen, um einen Film über das älteste in Deutschland gefundene Handelsschiff zu drehen. Nach Recherchen und Interviews im Museum begannen sie, die Fakten in einer Reihe von Szenen darzustellen, um die Geschichte lebendig werden zu lassen.

[Video] Die Bremer Kogge

https://youtu.be/eyTfoM92Yt4

Global Citizens Award ("Weltbürgerpreis")

My Troublesome Friend

Schule: Hong Kong Red Swastika Society Tuen Mun Primary School

Land: Hongkong

Thema: Kommunikation

Siu Tin ist eine Austauschschülerin und hat einen neuen Partner namens Tao Cai. Sie hasst Tao Cai, aber eines Tages verlässt Tao Cai die Schule. Er hinterlässt etwas auf seinem Sitzplatz, das Siu Tin seine wahren Gefühle erkennen lässt.

[Video] My Troublesome Friend

https://youtu.be/qHLlQ7_g5VQ

KWN 2018 Preisträger (Sekundarschule)

Hauptpreis und Best Expression Award ("Preis für beste Ausdrucksform")

Stitched Love

Schule: Val Verde high School

Land: USA

Thema: Kommunikation

Elijah, der eine Beratungssitzung mit seinem erwachsenen Mentor hat, erzählt die traurige Geschichte seiner frühen Kindheit und vom Mangel an elterlicher Liebe. Die einzige Konstante in seinem unsteten Leben war ein Stoffbär namens Teddy. Der Mentor sagt, dass er seiner Vergangenheit nicht erlauben sollte, seine Zukunft zu bestimmen.

[Video] Stitched Love

https://youtu.be/21qmkdTX0Y0

Best Concept Award ("Preis für bestes Konzept")

Help... I'm Trapped

Schule: 111 Junior High School

Land: Indonesien

Thema: Kommunikation

Putri ist eine Studentin, die sehr abhängig von ihrem Smartphone ist. Deshalb kümmert sie sich um nichts. Putri vergisst auf Ihre Familie und Freunde, weil sie nur auf ihr Smartphone achtet.

[Video] Help... I'm Trapped

https://youtu.be/vd-yniIYjyw

Best Documentary Award ("Preis für beste Dokumentation")

Living Together

Schule: Assumption College Thonburi

Land: Thailand

Thema: Kommunikation

Eine Geschichte über ein Mädchen, das mit Elefanten aufwächst. Ihr Ziel ist es, Tierärztin zu werden, um den Elefanten zu helfen. Diese Gelegenheiten bringen Menschen dazu, thailändische Weisheiten zu bewahren.

[Video] Living Together

https://youtu.be/K9aX_oUZyjE

Die 25 am diesjährigen weltweiten Wettbewerb teilnehmenden nationalen Gewinner bestachen besonders durch das Ausmaß der Darstellung der verschiedenen Gesellschaften und Lebensumstände der Kinder aus deren eigener Perspektive und behandelten Themen wie Schule, Familie, Menschen mit Behinderungen, Tod, Sport und natürlich den Spaß an der Videoherstellung.

"A Message", der Gewinner des Grand Prix in der Grundschul-Kategorie von der Anuban Saraburi School, ist ein Video, das zeigt, wie digitale Technologie die Kommunikation erleichtert und Menschen, die weit entfernt sind, ermöglicht, sich näher zu sein. Aber gleichzeitig fühlen sich Menschen, die nahe sind, weit entfernt.

"Stitched Love", der Gewinner des Grand Prix in der Sekundarschul-Kategorie von der Val Verde High School, ist ein Video, das einen Schüler zeigt, der die traurige Geschichte seiner frühen Kindheit erzählt, die vom Mangel an elterlicher Liebe handelt. Die einzige Konstante in seinem unsteten Leben war ein Stoffbär, der schließlich anstelle seiner Eltern Liebe spendete.

In diesem Jahr wurden 25 nationale Gewinner aus 16 verschiedenen Ländern und Regionen zum "KWN Global Summit 2018" vom 24. bis 28. Juli nach Tokio eingeladen. Während der Preisverleihung des KWN Global Contest am 27. Juli wurden die Top 6 Videos aus beiden Kategorien bekannt gegeben. Außerdem wurde ein neuer Preis, der Kids' Award, ausgeschrieben, bei dem die Kinder für ihr Lieblingsvideo gestimmt haben. Aus der Grundschul-Kategorie wurde das Video "Magic Smile" von Al Muhajiriyah Islamic Elementary School aus Indonesien und aus der Sekundarschul-Kategorie das Video "Nasi Lemak Tosai" von Section 9 Shah Alam Secondary School aus Malaysia ausgewählt.

KWN-Aktivitäten werden gegenwärtig in 16 verschiedenen Ländern und Regionen in aller Welt im Rahmen von Panasonics pädagogischen Unterstützungsmaßnahmen für die nächste Generation durchgeführt. Es handelt sich hierbei um ein interaktives Bildungsprogramm, bei dem teilnehmende Schulen mit einer Video-Ausrüstung ausgestattet werden. Die von ihnen produzierten Videos werden jedes Jahr in Wettbewerben beurteilt. Die Kinder bewältigen das komplette Produktionsverfahren selbständig, von der Planung über die Recherchen bis hin zum Drehen und der Nachbearbeitung. KWN, das erstmals in den USA im Jahr 1989 veranstaltet wurde, läuft jetzt seit 29 Jahren mit einer Teilnahme von bislang mehr als 180.000 Schülern und deren Lehrern. In diesem Jahr nahmen ungefähr 3.450 Schüler aus 16 verschiedenen Ländern und Regionen in aller Welt teil, mit Video-Beiträgen von 417 Schulen. Die 5-minütigen Videos wurden zu drei breitgefächerten Themen produziert "Kommunikation", "Ökologie" und "Sport" da die Kinder ihre eigenen einzigartigen Sichtweisen von Problemen anboten, die ihnen am Herzen liegen, wie Sport, globale Umweltthemen sowie Menschen, die sich mit Familien, Behinderungen und posttraumatischer Belastungsstörung (Posttraumatic stress disorder, PTSD) auseinandergesetzt haben.

