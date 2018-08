In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 9.08. 15:40: Siemens plant ein 600-Millionen-Euro-Megaprojekt - doch es gibt klare Bedingungen für den StandortDer Technologiekonzern Siemens will 500 bis 600 Millionen Euro in einen Innovations-Campus in Berlin investieren. Als Standort könnte die Siemensstadt in Spandau dafür in Frage kommen...>> Artikel lesen 9.08. 13:21: Ikea, Höffner & Co.: Ein Trend unter deutschen Verbrauchern sorgt bei Möbelriesen zum UmdenkenNicht nur Kleidung, elektronische Geräte oder Bücher, auch Möbel kaufen die deutschen Verbraucher immer häufiger online. Die Branche reagiert zunehmend darauf."Die Zei...>>...

Den vollständigen Artikel lesen ...