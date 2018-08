Bonn (ots) - Vor 50 Jahren - im Mai 1968 - gingen die Menschen auf die Straße, um für Freiheit und Demokratie zu demonstrieren. Die Reformbewegung in der damaligen Tschechoslowakei, die einen "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" wollte, wurde von breiten Teilen der Bevölkerung unterstützt. Dann rollten Panzer durch die Stadt. Der "Prager Frühling" fand ein gewaltsames Ende. ARD-Korrespondent Jürgen Osterhage spricht für phoenix mit einer Zeitzeugin, die den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes miterlebt hat.



Im Gespräch mit dem deutschen Botschafter Christoph Israng gibt Osterhage Einblicke in die Themen, die die Menschen in unserem Nachbarland heute bewegen - und das vor großer, historischer Kulisse. Im berühmten Botschaftsgebäude, dem Palais Lobkowicz, teilte der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher 1989 den DDR-Flüchtlingen mit, dass sie in die Bundesrepublik ausreisen dürfen.



