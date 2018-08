Der Fortschritt in der Medizintechnik hat die Lebensqualität von Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt erheblich verbessert. In welcher Hinsicht sich das Gesundheitswesen verbessert hat, zeigt sich darin, wie neue Technologien das Ausmaß chirurgischer Eingriffe für die Behandlung gewöhnlicher Krankheiten reduziert haben. Zum Beispiel hat NuVasive (WKN: A0CAYR) hart daran gearbeitet, um Patienten mit Wirbelsäulenverletzungen die Möglichkeit zu geben, durch minimal invasive Eingriffe ihre Beschwerden zu lindern. Als sich die Technologie durchsetzte, verzeichnete NuVasive einen Nachfrageanstieg und dieser wiederum war ein Wachstumstreiber für das Unternehmen. NuVasive-Investoren hatten große Hoffnungen in den Bericht zum zweiten Quartal gesetzt und der Wirbelsäulenchirurgie-Spezialist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...