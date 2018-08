Der Kursverfall der Lira verteuert Auslandskredite. Die Regierung beschwichtigt, Analysten verlieren die Geduld. Und die türkischen Banken wanken.

Für den britischen Reiseanbieter Thomas Cook läuft in der Türkei derzeit alles rund. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass es erstmals mehr Reisen in die türkische Urlaubsregion Antalya verkauft habe als nach Mallorca. Die restlichen bei Briten beliebten türkischen Destinationen wie Fethiye oder die Metropole Istanbul sind da noch nicht einmal eingerechnet.

Der Grund: Die Lira hat seit Jahresbeginn zum britischen Pfund mehr als 35 Prozent an Wert verloren. Ähnlich sieht es beim Euro- und Dollar-Wechselkurs aus. Allein am Donnerstag sackte die Währung des Landes noch einmal um zwei Prozent ab. Urlaub in der Türkei ist für Europäer deshalb spottbillig geworden. Doch was die Sonnenanbeter aus dem Norden freut, ärgert so gut wie jeden Türken - und bringt inzwischen auch die Banken des Landes in Bedrängnis.

Türkische Bankaktien verloren in diesem Jahr ein Drittel an Wert, fast doppelt so viel wie der größte türkische Aktienindex Borsa Istanbul. Im Juli stufte die US-Ratingagentur Fitch 24 türkische Banken ein weiteres Mal auf Ramschniveau herab.

Hochverschuldete Firmen

Das türkische Finanzministerium versucht, die Börsen angesichts des anhaltenden Verfalls der Landeswährung zu beruhigen. Türkischen Banken und anderen Unternehmen drohten keine Liquiditätsengpässe, teilte es am Donnerstag mit. Doch die Gefahr kommt von anderer Seite: Türkische Unternehmen können ihre Schulden kaum bedienen.

Sollten Konzerne kollabieren, könnte dies in einem Dominoeffekt auch die Geldhäuser ...

