Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht tiefer geschlossen. Nach einem bereits negativen Start in den Tag gewannen zunehmend Konjunktursorgen wegen des Handelsstreits die Oberhand. Gebremst wurde der Gesamtmarkt dabei insbesondere von den Pharma-Schwergewichten Novartis und Roche.

Die neuen und gegenseitig ausgesprochenen Zölle zwischen den USA und China belasteten die Stimmung, hiess es in Marktkreisen. Allerdings hatte sich der negative Einfluss dieses leidigen Themas zuletzt insgesamt in Grenzen gehalten. So hatte sich der SMI mit der Juli-Hausse der Marke von 9'200 Punkten angenähert und diese vor zwei Tagen auch schon einmal kurz überschritten. Per Saldo bewegt sich der Leitindex seit zwei Wochen aber trotz wiederholter Negativ-Nachrichten von der Politfront vor allem seitwärts.

Der Swiss Market Index (SMI) ging am Donnerstag mit einem Minus von 0,33 Prozent bei 9'145,68 Zählern aus dem Handel. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,17 Prozent auf 1'498,61 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,16 Prozent auf 10'903,67 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln schloss je die Hälfte im Plus respektive im Minus. Die Sorgen um den Handelsstreit liessen zudem als sicher geltende Währungen wie den Franken oder den ...

