Bevölkerungswachstum übertrumpft Wirtschaftswachstum - so lässt sich eine Studie des Berliner Instituts für Bevölkerung und Entwicklung zu Subsahara-Afrika zusammenfassen. Ist der verhängnisvolle Wettlauf aufzuhalten?

WirtschaftsWoche: Frau Sütterlin, warum gibt es in Afrika eine arme und eine reiche Gesellschaft?Sabine Sütterlin: Wenn wir auf die Landwirtschaft blicken, ist beispielsweise Südafrika ein Land, wo die Produktivität weit höher ist als in anderen Teilen des Kontinents. Wir haben uns in der Studie "Nahrung, Jobs und Nachhaltigkeit" vor allem die Länder südlich der Sahara angesehen: Da gibt es noch viele Länder, wo der Agrarsektor von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft bestimmt wird. Die ist wenig produktiv. Nicht, weil die Bauern faul sind, sondern weil sie schlechten Zugang haben zu Informationen über neueste Methoden, wie man nachhaltig intensivieren kann.

Was meinen Sie damit?Es fehlt der Zugang zu Wissen und kleinem Kapital, um in produktionssteigernde Mittel zu investieren, zum Beispiel in Dünger, Pflanzenschutzmittel oder Mechanisierung. Darüber hinaus schließen sich Bauern auch oft nicht zu Kooperationen zusammen, um sich das alles gemeinsam leisten zu können. Das wäre wichtig. Und sie können sich nicht sicher sein, dass sie das Land, das sie gerade bewirtschaften, auch in nächster Zeit ...

