FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach oben. Es war der letzte große Tag der laufenden Berichtssaison. Aus dem DAX legten mit Adidas, Deutsche Telekom, Thyssenkrupp und Merck vier Unternehmen ihre Zahlen vor. Am Mittag kam der Index kurzfristig in Schwung. Nachdem die Handelsspanne zwischen 12.600 und 12.700 Punkten einmal ausgetestet worden war, kehrte am Nachmittag die Lethargie an den Markt zurück. Der DAX schloss 0,3 Prozent höher bei 12.676 Punkten.

Adidas erfreut die Börse mit guter Marge

Adidas (plus 9,4 Prozent) hat im zweiten Quartal dank verbesserter Margen und gestiegenem Umsatz besonders in den wichtigen Märkten wie Nordamerika und China mehr verdient und die Analystenerwartungen übertroffen. Damit hat der Herzogenauracher Sportartikelhersteller Extra-Marketing-Ausgaben für die Fußball-Weltmeisterschaft sowie Gegenwind von der Währungsseite mehr als kompensiert.

Die Deutsche Telekom (minus 0,1 Prozent) konnte den Schwung vom Jahresanfang mitnehmen und ist auf beiden Seiten des Atlantiks erneut gut unterwegs gewesen. Der Erfolgsgarant T-Mobile US blieb ungebremst in der Erfolgsspur, und sowohl im Heimatmarkt Deutschland als auch im Europa-Geschäft setzte sich die Aufwärtsentwicklung fort.

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat im zweiten Quartal zwar weniger verdient als von Analysten erwartet. Vor allem der schwache Dollar hinterließ kräftige Bremsspuren beim Wachstum, die Aktie schloss etwas höher. Thyssenkrupp (minus 1,7 Prozent)überraschte damit, dass das Unternehmen die Prognose für das lange erfolgreiche Aufzugsgeschäft gesenkt hat.

Aurubis verloren 3,3 Prozent. Kritisiert wurde, dass die Gewinnseite mit dem Umsatzanstieg nicht habe mithalten können. Bei SMA Solar sind Anleger skeptisch, ob der bestätigte Ausblick in dem Umfeld gehalten werden kann, die Aktie schloss 11 Prozent tiefer. Das Biotech-Unternehmen Evotec überzeugte bei Umsatz und Gewinn, das wurde mit einem Kursplus von 5,6 Prozent honoriert. Für die Aktie des Großküchenausstatters Rational ging es nach überzeugenden Zahlen und einem angehobenen Ausblick um 6,6 Prozent auf 621,50 Euro nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 73,6 (Vortag: 91,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,22 (Vortag: 3,16) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner, 16 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.676,11 +0,34% -1,87% DAX-Future 12.667,00 +0,36% -2,70% XDAX 12.674,43 +0,52% -1,45% MDAX 26.984,33 +0,71% +2,99% TecDAX 2.947,86 +0,71% +16,56% SDAX 12.441,28 +0,81% +4,66% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,53 36 ===

August 09, 2018 11:53 ET (15:53 GMT)

