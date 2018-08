Von Donato Paolo Mancini

NEW YORK (Dow Jones)--Der Darmstädter Merck-Konzern hat sich besorgt über Handelshürden gezeigt und ein erneutes Bekenntnis zur eigenen Präsenz in den USA abgegeben. Das Unternehmen beschäftige in den Vereinigten Staaten fast so viele Mitarbeiter wie in Deutschland, teilte das Unternehmen mit. Man könne sich nicht vorstellen, dass die US-Regierung unter Präsident Donald Trump das nicht wahrnehme. Handelskriege seien fatal und in der Vergangenheit Vorboten schlechter Zeiten gewesen.

Merck habe seine Belegschaft vergangenes Jahr in den USA auf 10.339 von 9.874 Mitarbeiter ausgebaut. Im ersten Halbjahr seien es 10.678 nach 10.520 Beschäftigten gewesen.

Der Pharmakonzern kündigte wie Novartis, Pfizer und andere Wettbewerber an, im restlichen Jahresverlauf nicht die Preise für Medikamente in den USA zu erhöhen, nachdem Trump via Twitter über die hohen Preise geschimpft hatte.

