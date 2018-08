Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.494,13 +0,02% -0,28% Stoxx50 3.137,50 -0,18% -1,27% DAX 12.676,11 +0,34% -1,87% FTSE 7.741,77 -0,45% +0,40% CAC 5.502,25 +0,01% +3,57% DJIA 25.547,18 -0,14% +3,35% S&P-500 2.857,35 -0,01% +6,87% Nasdaq-Comp. 7.908,98 +0,26% +14,57% Nasdaq-100 7.482,01 +0,17% +16,97% Nikkei-225 22.598,39 -0,20% -0,73% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,53 +36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,05 66,94 +0,2% 0,11 +13,5% Brent/ICE 72,19 72,28 -0,1% -0,09 +12,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.213,48 1.213,88 -0,0% -0,40 -6,9% Silber (Spot) 15,44 15,42 +0,1% +0,02 -8,8% Platin (Spot) 833,15 831,50 +0,2% +1,65 -10,4% Kupfer-Future 2,78 2,75 +0,9% +0,03 -16,9%

Nach dem Einbruch vom Mittwoch treten die Ölpreise mehr oder weniger auf der Stelle. Die jüngste Entwicklung im Zollstreit zwischen den USA und China hat Befürchtungen geweckt, dass die chinesische Nachfrage nach Öl zurückgehen könnte. Stützend wirken dagegen Spekulationen, dass als Folge der US-Sanktionen gegen Iran weniger iranisches Öl auf den Markt kommen dürfte.

FINANZMARKT USA

Die Wall Street tritt am Donnerstag weitgehend auf der Stelle. Allerdings bewegen sich der S&P-500 und der Nasdaq-Composite in der Nähe ihrer Rekordhochs. Weiterhin dominiert die Berichtssaison, während der Handelsstreit zwischen den USA und China im Hintergrund bleibt. Dazu kommt, dass sich der Konflikt in den US-Konjunkturdaten der vergangenen Wochen noch nicht widerspiegelt. Die vor Börsenstart veröffentlichten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe bestätigen mit einem überraschenden Rückgang in der Vorwoche die robuste Wirtschaftslage in den USA. Auch der Inflationsdruck ist gering. Die Erzeugerpreise stagnierten im Juli insgesamt, in der Kernrate stiegen sie um 0,1 Prozent. Damit blieben sie unter den Erwartungen der Volkswirte, die im Konsens insgesamt und in der Kernrate einen Anstieg um je 0,2 Prozent prognostiziert hatten. Etwas getrübt wird die Stimmung von den neuen Sanktionen der USA gegen Russland, die in Europa schon auf den Aktienmärkten lasteten. Unter den Einzelwerten stürzen die Aktien von Rite Aidum knapp 11 Prozent ab, nachdem die Drogeriekette die Fusion mit dem Supermarktbetreiber Albertsons abgesagt hat. Mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent reagieren L Brands auf Umsatzzahlen und Ausblick. Am Anleihemarkt legen die Notierungen leicht zu. Die Rendite zehnjähriger Titel sinkt um 2 Basispunkte auf 2,94 Prozent. US-Staatsanleihen profitierten als vermeintlich sicherer Hafen etwas von der Verunsicherung der Anleger wegen des Handelsstreits, sagen Händler. Allerdings sei vor der Auktion 30-jähriger Anleihen im späteren Verlauf auch eine gewisse Zurückhaltung auszumachen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert sind die europäischen Börsen am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Bewegung in Einzelwerte brachte die laufende Berichtssaison. So spurteten Adidas nach überzeugenden Zahlen um 9,4 Prozent nach oben, während Merck KGaA nach anfänglichen Verluste noch knapp den Sprung in positives Terrain schafften und 0,3 Prozent höher schlossen. Merck hat im zweiten Quartal weniger verdient als von Analysten erwartet. Die Deutsche Telekom (-0,1 Prozent) hat das Umsatzziel leicht verfehlt, aber die Erwartungen an das EBITDA übertroffen, kommentierte Jefferies die Zweitquartalszahlen. Thyssenkrupp (-1,7 Prozent) hat die Prognose für das lange erfolgreiche Aufzugsgeschäft gesenkt. Bei Dürr (+5,1 Prozent) setzte sich im Verlauf des Nachmittags eine positive Sicht auf die Ertragsaussichten durch. Aurubis verloren 3,3 Prozent. Kritisiert wurde, dass die Gewinnseite mit dem Umsatzanstieg nicht habe mithalten können. Bei SMA Solar (-11 Prozent) sind Anleger skeptisch, ob der bestätigte Ausblick in dem Umfeld gehalten werden kann. Das Biotech-Unternehmen Evotec (+5,6 Prozent) überzeugte bei Umsatz und Gewinn. Für die Aktie des Großküchenausstatters Rational ging es nach überzeugenden Zahlen und einem angehobenen Ausblick um 6,6 Prozent auf 621,50 Euro nach oben.Adecco (-2,1 Prozent) hatte im zweiten Quartal einen überraschenden Rückgang des Nettogewinns verzeichnet, obwohl der Umsatz stieg. Zurich Insurance gewannen 0,3 Prozent. Vontobel bezeichnete die Zahlen des Versicherers als erfreulich. Bei Ryanair (-1 Prozent) stand der Streik am Freitag im Fokus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.52 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1561 -0,46% 1,1609 1,1608 -3,8% EUR/JPY 128,28 -0,41% 128,82 128,81 -5,2% EUR/CHF 1,1459 -0,61% 1,1532 1,1538 -2,2% EUR/GBP 0,8986 -0,26% 0,9013 0,9002 +1,1% USD/JPY 110,95 +0,03% 110,98 110,98 -1,5% GBP/USD 1,2865 -0,18% 1,2881 1,2895 -4,8% Bitcoin BTC/USD 6.466,30 +2,3% 6.368,61 6.509,81 -52,7%

Der Euro gab am Donnerstagnachmittag zum Dollar leicht nach. Mehr Bewegung gab es aber in der türkischen Lira und dem russischen Rubel. Die Lira fiel zum Dollar auf ein neues Rekordtief. Im Streit um einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor haben die USA in der vergangenen Woche neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Auch gegen Russland haben die USA schärfere Sanktionen angekündigt, was den Rubel unter Druck setzte. Hier geht es um den Giftanschlag auf auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter in Großbritannien. Die USA machen Russland für den Anschlag verantwortlich.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich mit einer freundlichen Schlagseite haben die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag tendiert. Die insgesamt eher positive Tendenz ging stattdessen von Schanghai aus, wo der Leitindex im Verlauf deutlich nach oben drehte und auch andere Börsen der Region mit nach oben nahm. Händler sprachen von einer Erholung nach dem sehr schwachen Vortag. Ein möglicherweise stützender Faktor waren chinesische Inflationsdaten, die höher als erwartet ausgefallen waren und als Zeichen für eine gute wirtschaftliche Nachfrage gesehen werden können. Gefragt waren Konsumwerte und Zykliker. In Hongkong ging es gegen den Trend abwärts mit den Immobilienwerten, da die Anleger steigende Zinsen fürchteten. Eine Reihe lokaler Banken hat entsprechende Pläne für die Kreditsätze angekündigt. Cathay Pacific verteuerten sich nach starken Ergebnisnzahlen der Fluggesellschaft um fast 6 Prozent. Der japanische Aktienmarkt litt derweil unter dem stärkeren Yen. Die japanische Währung war vor dem Hintergrund des Handelsstreits zwischen den USA und China als sicherer Hafen gesucht. Die Aktie des Hautpflegegiganten Shiseido (+7,9 Prozent) erholte sich massiv von den Vortagesverlusten, nachdem das Unternehmen die Ziele angehoben hatte. An allen Börsen zeigten sich Öl- und Energiewerte unter Druck, nachdem am Mittwoch der Ölpreis mit der Sorge um eine weitere Ausweitung des Handelsstreits zwischen den USA und China abgesackt war.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Lufthansa befördert im Juli 8,2 Prozent mehr Passagiere

Die Deutsche Lufthansa hat im Juli konzernweit 14,2 Millionen Fluggäste befördert, das waren 8,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den ersten sieben Monaten des Jahres begrüßten die Airlines des Konzerns insgesamt rund 81,1 Millionen Passagiere an Board, das entsprach einem Plus von 11,3 Prozent. Die angebotenen Sitzkilometer lagen im vergangenen Monat um 7,0 Prozent über dem Juni 2017, der Absatz konnte um ebenfalls 7,0 Prozent gesteigert werden. Daraus ergab sich eine Auslastung der Maschinen, der sogenannte Sitzladefaktor, von 86,3 Prozent, ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte.

Fresenius Kabi will Hinrichtung in den USA gerichtlich stoppen

Der deutsche Pharmaanbieter Fresenius Kabi will eine im US-Bundesstaat Nebraska geplante Hinrichtung gerichtlich stoppen lassen. Das Unternehmen reichte am Dienstagabend (Ortszeit) eine Zivilklage gegen den US-Bundesstaat Nebraska und den dortigen Leiter der Strafvollzugsbehörde ein: Demnach ist Nebraska auf illegale Weise an zwei von dem Konzern hergestellte Substanzen gelangt, die am kommenden Dienstag bei einer Hinrichtung per Giftspritze verwendet werden sollen.

Ningbo Jifeng hält nach Grammer-Übernahmeangebot nun 74 Prozent

Der chinesische Konzern Ningbo Jifeng hat mit seinem Übernahmeangebot für den deutschen Autozulieferer Grammer eine Erfolgsquote von 48,45 Prozent erreicht. Zusammen mit der bestehenden Beteiligung komme Ningbo Jifeng damit nun auf einen Anteil von 74,02 Prozent, teilte Grammer mit.

Opel-Beschäftigte stimmen Sanierungs-Tarifvertrag zu

Die Opel-Beschäftigten haben mit großer Mehrheit dem Tarifvertrag zur Sanierung des angeschlagenen Autobauers zugestimmt. Wie die Gewerkschaft IG Metall am Donnerstag mitteilte, waren 96 Prozent der abgegebenen Stimmen dafür.

Ryanair-Piloten bekommen für Streiks Rückendeckung anderer Gewerkschaften

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 09, 2018 12:07 ET (16:07 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.