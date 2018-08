Nordkorea würde seinen guten Willen beweisen, während die USA die internationale Gemeinschaft weiter zu Sanktionen gegen das Land drängen würde.

Der Ton zwischen Nordkorea und den USA wird wieder rauer. Die Führung in Pjöngjang warf den USA am Donnerstag vor, trotz Beweisen guten Willens die internationale Gemeinschaft weiter zu Sanktionen gegen das abgeschottete Land zu drängen. Wenn die USA dem überkommenen Drehbuch weiter folgten, könnten sie keine Fortschritte bei der zugesagten Entnuklearisierung erwarten, hieß es in einer von der amtlichen Nachrichtenagentur ...

