Das ehemalige Ostblockland ist seit 2004 Nato-Mitglied. Seine Streitkräfte sind allerdings noch größtenteils mit russischer Technik ausgestattet.

Das Nato-Mitglied Bulgarien will für seine größtenteils mit russischer Technik ausgestatteten Streitkräfte moderne Ausrüstung kaufen. "Wir haben beschlossen, drei bis vier Milliarden Lewa (rund 1,5 bis 2 Milliarden Euro) in der Umrüstung (der Streitkräfte) zu investieren, obwohl es viele andere bedürftige Sektoren gibt", sagte Regierungschef Boiko Borissow am Donnerstag nach einem Bericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...