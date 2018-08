von Julia Groß, Euro am Sonntag Das hat sich gelohnt: Knapp 170 Millionen Euro spülte der Nasdaq-Börsengang in die Kassen des Münchner Biotechunternehmens Morphosys. Das Zweitlisting an der US-Technologiebörse im April war der erfolgreichste Börsengang eines deutschen Biotechunternehmens in den USA. Nicht, dass Morphosys ...

Den vollständigen Artikel lesen ...