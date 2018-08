'Münchner Merkur' zu Seehofer/Spanien-Abkommen:

Das ab diesem Samstag gültige Rückführungsabkommen für in Spanien registrierte Asylbewerber, das Bundesinnenminister Seehofer mit Madrid geschlossen hat, ist zwar nicht der erhoffte Durchbruch, aber doch ein erster Erfolg im Ringen um mehr Ordnung in der europäischen Sekundärmigration. Gemessen an der lautstarken Häme, mit der man in Deutschland Seehofers lange Zeit erfolglosen Bemühungen um derartige Abkommen begleitete, ist das Echo auf den Spanien-Deal bemerkenswert leise. Das liegt daran, dass die Parteien die Begrenzung der illegalen Immigration noch immer nicht als gemeinsame Aufgabe begreifen, sondern als eine Art Fetisch der CSU und ihres Innenministers, dem jeder Erfolg missgönnt wird. Solches Denken ist töricht und spielt am Ende nur der AfD in die Hände./yyzz/DP/zb

AXC0014 2018-08-10/05:35