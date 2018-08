"Der Tagesspiegel' zur Klimapolitik:

"Mit einer sinnvollen Klimapolitik wären Einschnitte in den westlichen, konsumorientierten Lebensstil verbunden. Nur noch zweimal die Woche Fleisch essen. Fahrrad fahren statt SUV. Weniger Flugreise. Doch Verhalten zu ändern ist das Schwierigste. Deshalb müsste die Politik jetzt die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Zum Beispiel eine Mehrwertsteuer auf Flüge innerhalb der EU und auf internationale Flüge erheben. Oder die versprochene Steuerförderung für die energetische Sanierung von Gebäuden in den Bundeshaushalt einstellen. Anders rechnet sich das schlecht bei den billigen fossilen Energien. Und möglichst schnell aus der Kohleverstromung aussteigen. Das ist der einfachste Weg zu dem Ziel, viele Gigatonnen CO2 zu sparen. Weder die Angstlust am Weltuntergang noch ein "Weiter so" sind eine Alternative. Als Lohn winkt das gute Gefühl, mit etwas Vernunft dafür gesorgt zu haben, dass das Leben auf diesem Planeten lebenswert bleibt."/DP/he

