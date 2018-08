Zürich - «Kunst und Religion im Dialog» heisst die im September beginnende Veranstaltungsreihe des Kunsthaus Zürich mit den Zürcher Kirchen.

Kunstwerke repräsentieren oft religiöse Themen und Vorstellungen. In thematischen Führungen vor Originalen im Kunsthaus Zürich werden die Bedeutungsschichten von ausgewählten Werken im Dialog zwischen theologischer und kunsthistorischer Perspektive ergründet.

Gemeinsam bieten das Kunsthaus und die Zürcher Kirchen zwischen September 2018 und Mai 2019 fünf Begegnungen an. Das Publikum ist eingeladen, sich in das Gespräch einzubringen, das sich zwischen Sibyl Kraft, Leiterin Kunstvermittlung am Kunsthaus, und Vertreterinnen und Vertretern der Reformierten Kirche, der Bulgarisch-Orthodoxen ...

