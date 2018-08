=== *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK in Düsseldorf), Lippstadt 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 1H, Berlin 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Jena 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1H, Schrobenhausen *** 07:05 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 1H, Düsseldorf 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 2Q, Neckarsulm 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H, Hamburg *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juni PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H, Stuttgart 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 GB/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,3% gg Vj zuvor: k.A. *** 10:30 GB/BIP Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 10:30 GB/Handelsbilanz Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: -12,4 Mrd GBP *** 10:30 GB/Industrieproduktion Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+0,8% gg Vj *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen Juli - DE/Streik der deutschen Ryanair-Piloten (bis 11. August, 02:59 Uhr); außerdem Streiks der Piloten in Belgien, Irland, Schweden und den Niederlanden - EU/Ratingüberprüfung für Bosnien-Herzegowina (Moody's), Griechenland (Fitch), Irland (DBRS), Niederlande (DBRS), Litauen (Fitch und Moody's), Slowenien (Fitch) ===

