Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die BMW-Aktien nach dem Kursrückgang in den vergangenen Monaten von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft. Das Kursziel beließ Analyst Harald Hendrikse in einer am Freitag vorliegenden Studie auf 90 Euro./zb

Datum der Analyse: 10.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

