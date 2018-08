Die kanadische Sprott Inc. (ISIN: CA8520661098, TSE: SII) wird weiterhin 0,03 kanadische Dollar (CAD) je Anteilspapier vierteljährlich an die Aktionäre ausschütten. Die nächste Zahlung erfolgt am 4. September 2018 (Record date: 20. August 2018). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 0,12 CAD aus. Beim aktuellen Kursniveau von 3,07 CAD (Stand: 9. August 2018) beträgt die derzeitige Dividendenrendite somit 3,91 ...

