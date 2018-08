Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PHARMA - Nach dem Rückruf zehntausender Arzneimittelpackungen aus deutschen Apotheken wegen einer möglicherweise krebserregenden Verunreinigung kommen aus der Koalition Forderungen nach einer schärferen Kontrolle der Hersteller. Diese seien unabdingbar, sagte der Arzneimittelexperten der Unionsfraktion, Michael Hennrich (CDU). "Wir brauchen Kontrollen vor Ort." Er ließ offen, ob staatliche Stellen oder die Generikahersteller selbst die Kontrollen ihrer Vorlieferanten übernehmen sollten. (FAZ S. 15)

EIB - In der Europäischen Investitionsbank (EIB) werden zurzeit Kapitalmaßnahmen vorbereitet, die das EU-Institut vor massiven Einschränkungen bei der Kreditvergabe nach dem Brexit bewahren sollen. Nach Angaben von EIB-Präsident Werner Hoyer gibt es bereits einen entsprechenden Grundsatzbeschluss des Verwaltungsrats, wonach der britische Kapitalanteil durch die übrigen 27 EU-Staaten wieder ausgeglichen werden soll. Es geht hier um insgesamt rund 40 Milliarden Euro. Allerdings sind sich die beteiligten Finanzminister, die den Beschluss noch ratifizieren müssen, über das weitere Vorgehen noch nicht einig. Hintergrund ist der Wunsch einiger EU-Staaten, ihren Kapitalanteil an der Investitionsbank zu erhöhen. (Börsen-Zeitung S. 5)

WELTRAUM - Deutschland soll ein Weltraumgesetz bekommen - eigentlich schon in der vergangenen Legislaturperiode, nun soll in der zweiten Hälfte der jetzigen Regierungsamtszeit zumindest ein Entwurf vorliegen. Das geht aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums zu einer Anfrage der Grünen hervor. Erst Ende Juli hatte der BDI in einem Positionspapier ein solches Gesetz gefordert. Doch über die Antwort der Regierung dürfte sich der Industrieverband wenig freuen. Es wird im Gesetz nämlich kein eigenes Kapitel geben, das den Abbau von Ressourcen im Weltraum regelt. Deutschland vertrete mit der Mehrheit der Raumfahrtstaaten die Auffassung, so steht es in der Antwort, "dass der Abbau von Weltraumressourcen ein international abgestimmtes Regime voraussetzt". Nationale gesetzgeberische Alleingänge führten zu Rechtsunsicherheiten. Solche Alleingänge gibt es nicht nur in Luxemburg, sondern etwa auch in den USA, die in ihren Weltraumgesetzen dem Förderer das Recht auf die gewonnenen Ressourcen zusprechen. (SZ S. 17)

ONLINEHÄNDLER - Spätestens im Dezember soll der Bundestag einen Gesetzentwurf verabschieden, der dem zunehmenden Einfuhrumsatzsteuer-Betrug auf Onlinemarktplätzen wie Amazon oder Ebay ein Ende setzen soll. Die Händler sollen haften, wenn Shops über ihre Seiten Waren verkaufen, ohne die fällige Mehrwertsteuer abzuführen. Doch die Abgeordneten hinken mit ihrer Gesetzesinitiative einem Trend weit hinterher: dem Aufstieg der chinesischen Direktanbieter. In 71 chinesischen Onlineshops wie Aliexpress und Banggood können deutsche Kunden laut Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC inzwischen direkt einkaufen - ohne den Umweg über Amazon oder Ebay. "Unter deutschen Kunden schwinden die Hemmungen, chinesische Onlineshops auszuprobieren", berichtet Dietmar Prümm, Experte bei PwC. Der so ausgelöste Paketeversand aus China stellt den deutschen Zoll vor neue Herausforderungen: 100 Millionen Sendungen, zwei Drittel davon aus China, kamen 2017 von außerhalb der EU. Das geht aus Zahlen der Generalzolldirektion hervor. Im Vorjahr waren es 60 Millionen. (Handelsblatt S. 6)

BANKEN - Die schwache Entwicklung vieler deutscher Banken ist nicht nur für Investoren ein Ärgernis. Auch bei der Finanzaufsicht Bafin wächst die Sorge, dass im Falle eines Wirtschaftsabschwungs eine steigende Zahl an Geldhäusern Probleme bekommt. "Es ist ein Szenario denkbar, in dem die Konjunktur schwächelt, deshalb mehr Kredite ausfallen und gleichzeitig die Zinsen nochmals sinken", warnt der oberste Bafin-Bankenaufseher Raimund Röseler im Gespräch mit der Wirtschaftswoche. "Wir rechnen damit, dass in diesem Fall in den kommenden Jahren mehr Banken Probleme bekämen." (Handelsblatt S. 27)

CHINA - Chinesische Unternehmen sind über alle Branchen hinweg inzwischen der zweitgrößte Konkurrent deutscher Firmen im Ausland. Das zeigt eine neue Studie von Germany Trade and Invest (GTAI), der Außenwirtschaftsförderagentur des Bundes, die dem Handelsblatt vorliegt. GTAI befragte für die Erhebung insgesamt 43 Auslandsvertretungen. (Handelsblatt S. 10)

