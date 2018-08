Deutschland ist der Favorit für neue Tesla-Werke. Chef Elon Musk mag hiesige Zulieferer - vor allem, seit eine deutsche Eingreiftruppe seine Produktion ins Laufen brachte.

Es ist Anfang Juni in Fremont, Kalifornien. Der Himmel strahlt blau, vom Meer her weht ein warmer Wind hinüber zu den Hallen des Tesla-Werks. Einige Dutzend deutsche Mitarbeiter des Autozulieferers Grohmann, die von der Eifel in die Autofabrik des Elektroautoherstellers abkommandiert wurden, könnten in dem Urlauberparadies an der San Francisco Bay eine großartige Zeit haben. Stattdessen erleben sie in der 455.000-Quadratmeter-Fabrik die "Produktionshölle", wie Tesla-Boss Elon Musk es ausdrückt: Die Massenfertigung des Model 3 kommt nicht in Schwung. Doch weil vom Erfolg des Kompaktautos das Überleben von Tesla abhängt, drehen in der Fabrik gerade alle durch.

Die "Grohmänner" sind Musks große Hoffnung. Mit ihren Maschinen für den Bau von Autos und Batterien sollen sie die Produktion auf die wichtige Zielmarke von 5000 Wagen pro Woche heben. Musk fand die Technik von Grohmann so überzeugend, dass er den Zulieferer aus dem 5400-Einwohner-Städtchen Prüm in der Eifel vor eineinhalb Jahren kaufte. Die Investition sollte sich auszahlen: Was die Deutschen im Frühsommer in Fremont reparieren, programmieren und austarieren, das läuft. Ende Juni erreicht das Werk die 5000er-Marke, nicht zuletzt durch den Einsatz der Deutschen. "Wir haben es geschafft", mailt Musk triumphierend an seine 37.000 Mitarbeiter.

Musk und die Deutschen - mit der schnellen Eingreiftruppe aus Rheinland-Pfalz ist das spannende Verhältnis um eine Episode reicher. Und es könnten noch viele weitere Episoden folgen. "Es ist wichtig, dass Tesla zumindest in Teilen ein deutsches Unternehmen wird", hatte Musk bei der Übernahme von Grohmann gesagt. Die positive Erfahrung mit dem Zulieferer, so scheint es, hat Musk noch mehr Lust auf das Geburtsland des Automobils gemacht. Noch im Juni kündigte er den Bau eines europäischen Werks an und bescheinigte dabei Deutschland beste Chancen, den Zuschlag zu bekommen. Ende des Jahres könnte Tesla sein deutsches Werk beschließen. Wo es stehen könnte, ist völlig offen. Die Landesregierungen im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern buhlen bereits um den Zuschlag.

Und damit nicht genug: Selbst über eine Tesla-Batteriefabrik auf deutschem Terrain wird spekuliert. Damit bekäme Deutschland das, was die Bundesregierung von heimischen Herstellern seit Jahren fordert. Dass nun ausgerechnet ein US-Konzern vorangeht, zeigt die Machtverschiebung innerhalb der Autobranche. Deutsche Premiummarken geraten unter Druck.

Für Deutschlands PS-Branche wäre Teslas Expansion nach Deutschland historisch. Zum ersten Mal seit der Eröffnung eines BMW-Werks in Leipzig vor 13 Jahren würde hierzulande wieder eine große Autofabrik gebaut. Deutschland hätte dann neben VW, BMW, Daimler, Opel und Ford einen sechsten heimischen Autobauer - dieses Mal aber einen, der mit dem Anspruch antritt, die alte Autowelt zu zerstören. Die technischen und politischen Gesprächsrunden der deutschen Autobauer bei ihrem Verband VDA, der Tesla als heimischen Produzenten wohl in den Vorstand aufnehmen müsste, dürften spannend werden.

Musk, der Deutsch versteht und auch etwas spricht, ist ein Fan deutscher Technologie und Ingenieurkunst. Er hat reihenweise Manager von Volkswagen und BMW geholt; den Produktionschef des Model 3, Peter Hochholdinger, warb er höchstpersönlich bei Audi ab. Mindestens 36 deutsche Zulieferer haben Lieferverträge mit Tesla geschlossen, so eine Analyse der WirtschaftsWoche. Mehrfach wagt Musk sich hier auf technisches Neuland.

Mit Bosch etwa entwickelte Tesla Lenktechnik fürs autonome Fahren - die Schwaben lernten dabei laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...