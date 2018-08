Moneycab.com: Herr Lachappelle, die Basler Kantonalbank hat im ersten Halbjahr vor allem dank ausserordentlicher Erträge einen etwas höheren Gewinn geschrieben. Sind Sie mit dem Halbjahresresultat zufrieden?

Guy Lachappelle: Das Resultat entspricht unseren Erwartungen. Das Umfeld ist immer noch herausfordernd. Insofern sind wir mit dem Ergebnis zufrieden.

Das Zinsgeschäft konnte zwar um 0,8% zulegen, leidet aber weiterhin am Tiefzinsumfeld. Wie beurteilen Sie die Entwicklung?

Das Negativzinsumfeld bleibt uns leider erhalten. Der Druck auf die Margen ist hoch. Trotzdem konnten wir den Erfolg aus dem Zinsengeschäft leicht verbessern. Sehr positiv ist, dass wir im Frühjahr zwei Anleihen zu vorteilhaften Konditionen im Markt platzieren konnten.

Sehen Sie irgendwelche Anzeichen, dass sich am herausfordernden Marktumfeld in naher Zukunft etwas ändert?

Negativzinsen, Regulierungsdruck und der Druck auf die Margen werden uns weiterhin beschäftigen. Entsprechend gehen wir davon aus, dass das Marktumfeld anspruchsvoll bleiben wird.

Guy Lachappelle, CEO BKB

Was kennzeichnete die Entwicklung im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft?

Der leichte Rückgang entspricht weitgehend unseren Erwartungen und hat verschiedene Gründe. So führte die negative Kursentwicklung an den Börsen Anfang des Jahres zu einer gewissen Zurückhaltung bei den Kunden, welche sich in den Depotgebühren niederschlug. Weiter profitieren unsere Kunden im Vermögensverwaltungsgeschäft von den in den letzten Jahren lancierten Anlagelösungen, die für unsere Kunden zu sehr attraktiven Konditionen angeboten werden, was einen leichten Ertragsrückgang bewirkte. Für uns war hier die nachhaltige Kundenbeziehung gegenüber einer kurzfristigen Resultatoptimierung der Bank prioritär.

Mit der Zielsetzung, für die Kunden physisch und digital präsent zu sein, investiert die BKB viel Geld in die Modernisierung der Filialen und die Digitalisierung. In welche Richtung geht die Entwicklung der Bankfiliale?

Parallel zum Aufbau des digitalen Kanals investieren wir in die Modernisierung der physischen Filialen. Sie spielen für die Emotionalisierung des Banking eine zentrale Rolle. Schlussendlich entscheidet der Kunde, wie, wo und wann er mit seiner Bank interagiert. Davon sind wir überzeugt und wir leben den Omnichannel-Ansatz konsequent über ein einheitliches Kundenerlebnis und über alle Kanäle.

Gleichzeitig bespielen ...

