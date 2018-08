Advanced Drainage Systems Inc. (ISIN: US00790R1041, NYSE: WMS) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,08 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Die Auszahlung erfolgt am 14. September 2018 (Record date: 31. August 2018). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,32 US-Dollar ausgeschüttet. Die Aktie notiert derzeit bei 30,35 US-Dollar (Stand: 9. August 2018). Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,05 Prozent. Advanced Drainage Systems ...

