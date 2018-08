Grundvoraussetzung für eine automatisierte Prüfung und für präzise, aussagekräftige Messergebnisse ist die zuverlässige Ausrichtung jeder einzelnen Tablette. Nur eine wiederholgenaue Positionierung stellt sicher, dass die Messungen von Masse und Gewicht, Tablettendimensionen sowie Bruchkraft ("Tablettenhärte") stets zu vergleichbaren Ergebnissen führen. Was bei runden Tabletten vergleichsweise einfach ist, führt bei konvexen Oblongs und "bauchigen", ovalförmigen Tabletten in der Praxis häufig zu erheblichen Problemen - und zwar sowohl beim manuellen Einlegen in das Prüfgerät durch den Bediener, als auch im automatisierten Betrieb.

Stark gewölbte, konvexe Formen lassen sich zwar ganz im Sinne des Patienten einfacher oral einnehmen. Ihre geringe Auflagefläche und damit die wenig stabile Lage erschweren die genaue Positionierung im Tablettenprüfgerät erheblich. Bereits sehr geringe Abweichungen in der Ausrichtung zwischen den Bruchbacken führen dazu, dass sich der Prüfling bei der Bruchkraftmessung aus der Längsachse dreht oder auf den Tablettensteg rollt. Diese Unterschiede können teilweise erhebliche Auswirkungen auf den Bruchverlauf und damit auf die gemessene Bruchkraft haben.

Häufige Fehlmessungen oder wenig aussagekräftige Ergebnisse sind die Folge. Den Pharmaherstellern bleibt somit oftmals keine andere Möglichkeit, als die erforderlichen Tests manuell oder bestenfalls teilautomatisiert durchzuführen. Möglichen Effizienzsteigerungen ...

