The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5AEX4 DZ BANK CLN E.9553 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4Q51 LB.HESS.THR.CARRARA08F/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4Q69 LB.HESS.THR.CARRARA08G/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4Q93 LB.HESS.THR.CA.TIL.08A/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RB9 LB.HESS.THR.CARRARA08L/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RC7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08B/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB25W4 NORDLB 3 PH.BD. 32/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US29364WBB37 ENTERGY LOUIS. 2048 BD01 BON USD N

CA XFRA US855244AQ29 STARBUCKS 18/25 BD01 BON USD N

CA XFRA USP7354PAA23 OI 18/25 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU09513HN26 BMW US CAP. 18/20 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU09513HP73 BMW US CAP.18/20 FLR REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU09513HQ56 BMW US CAP. 18/21 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU09513HR30 BMW US CAP.18/21 FLR REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU09513HS13 BMW US CAP. 18/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU9226VAA53 VISTRA OP.C. 18/26 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US855244AR02 STARBUCKS 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US855244AS84 STARBUCKS 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1865186321 VOLKSWAGEN LEASING 18/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1865186594 VOLKSWAGEN LEASING 18/21 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1865186677 VOLKSWAGEN LEASING 18/25 BD02 BON EUR N

CA 8BF XFRA CA09368R1073 BLOCKCHAIN FOUNDRY EQ00 EQU EUR N

CA 0K9 XFRA CA35954B1076 FSD PHARMA INC. EQ00 EQU EUR N

CA 2FN XFRA CA65562B1085 NORDIC GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N