FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DEDB XFRA LU0065060971 DEKALUX-GELDMARKT: USD 0.509 EUR

OG70 XFRA DE000DK0ECU8 DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF 1.030 EUR

FK8X XFRA DE0009786285 DEKA-EUROPAPOTENTIAL TF 0.760 EUR

FK8S XFRA DE0009786277 DEKA-EUROPAPOTENTIAL CF 0.820 EUR

FK8T XFRA DE0009786186 DEKA-EUROPASELECT CF 0.400 EUR

OG7U XFRA DE0008474511 ARIDEKA CF 0.420 EUR

D6R8 XFRA DE0005896872 DEKA-EUROLAND BALANCE CF 0.360 EUR

M8F1 XFRA AT0000A000C8 MEINL GLOBAL PROPERTY T 0.126 EUR

UI2 XFRA US4884011002 KEMPER CORP. DL-,10 0.207 EUR

UGR XFRA US90400P1012 ULTRAPAR PART. PFD ADR 1 0.129 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

SS1A XFRA US8068821060 SCHNITZER STEEL A DL 1 0.162 EUR

RWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.794 EUR

PP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01 0.194 EUR

NI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.198 EUR

MUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.216 EUR

LDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.142 EUR

INNA XFRA US4568371037 ING GP NV SP.ADR/1 EO-,24 0.241 EUR

HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.399 EUR

GWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 1.173 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.707 EUR

9CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01 0.073 EUR

CXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.259 EUR

0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.052 EUR

CLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.009 EUR

CNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 0.302 EUR

AI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.095 EUR

APC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.630 EUR

FGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.397 EUR

B4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P. 1.089 EUR

MUB XFRA DE0006627201 MUEHLBAUER HOLD.AG O.N. 1.500 EUR

2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.311 EUR

7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.129 EUR

AB2 XFRA NL0011540547 ABN AMRO GROUP DR/EO1 0.650 EUR