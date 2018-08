FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

35OA XFRA US67551U1051 OCH-ZIFF CAPITAL MAN.CL A

2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.

C9CB XFRA AU000000BCL4 A.C.N. 112 682 158 LTD.

XFRA CA31822Q1037 FIRESTEEL RES INC.