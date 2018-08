Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach vorläufigen Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Der Salz- und Düngerkonzern habe mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) deutlich unter der Konsensschätzung gelegen und auch die Ebitda-Prognose zum Gesamtjahr enttäusche, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schuld seien wohl vor allem Qualitätsprobleme im neuen kandadischen Kali-Werk Bethune und auch die Produktion an der Werra laufe nicht rund./ck/jha/

Datum der Analyse: 10.08.2018

ISIN DE000KSAG888

AXC0044 2018-08-10/07:23