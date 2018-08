Bechtle mit sehr starkem zweiten Quartal DGAP-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Zwischenbericht Bechtle mit sehr starkem zweiten Quartal 10.08.2018 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bechtle mit sehr starkem zweiten Quartal - Umsatz und Ergebnis legen zweistellig zu - EBT-Marge über Vorjahr - Ausblick für das Gesamtjahr erhöht Neckarsulm, 10. August 2018 - Die Bechtle AG konnte das hohe Wachstumstempo vom Jahresstart auch im zweiten Quartal halten. Von April bis Juni 2018 ist der Umsatz um 17,4 % auf 965,0 Mio. EUR gestiegen. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 20,3 % auf 43,9 Mio. EUR noch stärker. Das Vorsteuerergebnis (EBT) beträgt 43,6 Mio. EUR, die EBT-Marge stieg von 4,4 % auf 4,5 %. Zum 30. Juni 2018 beschäftigte Bechtle insgesamt 8.790 Mitarbeiter, 881 bzw. 11,1 % mehr als im Vorjahr. "Ein profitables Wachstum von annähernd 20 % in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen ist ein außerordentlicher Erfolg. Es ist das Ergebnis unserer überzeugenden Lösungskompetenz und der hohen Motivation unserer Mitarbeiter. Die in etwa gleichmäßige Verteilung des Wachstums auf die beiden Geschäftssegmente zeigt darüber hinaus die breite Basis der nach wie vor hohen Investitionsneigung unserer Kunden", erklärt Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. Systemhaus & Managed Services wächst weiter dynamisch Das Segment IT-Systemhaus & Managed Services steigerte den Umsatz um 18,1 % auf 676,8 Mio. EUR. Mit einem Plus von 31,4 % konnten unsere Systemhäuser in Österreich und der Schweiz besonders stark zulegen. Aber auch in Deutschland lag das Wachstum mit 16,3% auf einem sehr hohen Niveau. Impulse kamen sowohl aus den Bereichen Anwendungslösungen und Managed Services sowie aus dem klassischen Projektgeschäft. Das Betriebsergebnis stieg im zweiten Quartal 2018 um 17,0 % auf 28,8 Mio. EUR. Die EBIT-Marge lag mit 4,2 % nur knapp unter Vorjahresniveau. IT-E-Commerce mit besonders starker Entwicklung im Ausland Im Segment IT-E-Commerce erhöhte sich der Umsatz im zweiten Quartal 2018 um 15,6 % auf 288,2 Mio. EUR. Auch hier war das Wachstumstempo mit 23,3 % im Ausland höher. Das EBIT im Segment stieg mit 27,0 % deutlich stärker, und die Marge verbesserte sich entsprechend kräftig von 4,8 % auf 5,3 %. Zu dieser positiven Entwicklung konnte auch die in sechs Ländern vertretene Marke ARP unter anderem durch den Ausbau ihrer internationalen Kundenbeziehungen beitragen. Akquisitionen unterstreichen Wachstumsorientierung Bechtle hat 2018 bereits zwei kleinere, aber strategisch wichtige Akquisitionen in der Schweiz realisiert. Außerdem plant das Unternehmen - wie bereits im Juli gemeldet - die Akquisition der französischen Inmac Wstore. Die Arbeitnehmervertretung des Unternehmens hat zwischenzeitlich dem Kauf zugestimmt, sodass der Kaufvertrag am 30. Juli unterzeichnet wurde. Aktuell gehen wir davon aus, dass nach Prüfung durch die französische Kartellbehörde die Akquisition noch im dritten Quartal finalisiert werden kann. Jahresprognose erhöht Nach der starken Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2018 liegt Bechtle über den eigenen Erwartungen für das Gesamtjahr 2018. "Neben der sehr positiven organischen Entwicklung werden wir mit der Akquisition von Inmac Wstore auch wieder stärker akquisitorisch wachsen. Vor diesem Hintergrund erhöhen wir - unter der Annahme unverändert positiver konjunktureller Rahmenbedingungen - unsere Prognose für das Gesamtjahr und gehen nunmehr davon aus, dass wir bei Umsatz und Ergebnis zweistellig, also sehr deutlich über Vorjahr liegen werden", so Dr. Thomas Olemotz. Bei der Marge bestätigt der Vorstand die ursprüngliche Prognose einer leichten Erhöhung. Bechtle Kennzahlen 2. Quartal und 1. Halbjahr 2018 Q2/2018 Q2/2017 +/- H1/2018 H1/2017 +/- Umsatz Tsd. 964.970 822.198 +17,- 1.920.359 1.625.327 +18,2- EUR 4% % Inland Tsd. 657.004 576.953 +13,- 1.310.737 1.127.116 +16,3- EUR 9% % Ausland Tsd. 307.966 245.245 +25,- 609.622 498.211 +22,4- EUR 6% % IT-System- Tsd. 676.794 572.862 +18,- 1.334.976 1.136.188 +17,5- haus EUR 1% % IT-E-Com- Tsd. 288.176 249.336 +15,- 585.383 489.139 +19,7- merce EUR 6% % EBIT Tsd. 43.900 36.504 +20,- 79.618 68.327 +16,5- EUR 3% % IT-System- Tsd. 28.755 24.578 +17,- 52.827 47.370 +11,5- haus EUR 0% % IT-E-Com- Tsd. 15.145 11.926 +27,- 26.791 20.957 +27,8- merce EUR 0% % EBIT-Marge % 4,5 4,4 4,1 4,2 EBT Tsd. 43.560 36.230 +20,- 78.960 67.705 +16,6- EUR 2% % EBT-Marge % 4,5 4,4 4,1 4,2 Ergebnis Tsd. 30.704 25.390 +20,- 55.553 47.488 +17,0- nach EUR 9% % Steuern Ergebnis EUR 0,73 0,60 +20,- 1,32 1,13 +17,0- je Aktie 9% % Operativer Tsd. -6.586 -6.329 -4,1- 7.353 -23.283 +131,- Cashflow EUR % 6% Mitarbei- 8.790 7.909 +11,- ter (zum 1% 30.06.) 30.06.2018 31.12.2017 +/- Liquidität1 Tsd. EUR 104.395 174.827 -40,3% Eigenkapitalquote % 56,5 53,9 1 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen *** Der Halbjahresbericht 2018 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit. Über Bechtle. Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit rund 8.800 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2017 lag der Umsatz bei rund 3,6 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com Kontakt Investor Relations Unternehmenskommunikation/Presse Martin Link Sabine Brand [1]martin.link@bechtle.com [1]sabine.brand@bechtle.com 1. mailto:martin.link@bechtle.com 1. mailto:sabine.brand@bechtle.com Tel: +49 7132 981-4149 Tel: +49 7132 981-4115 10.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bechtle AG Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm Deutschland Telefon: +49 7132 981-0 Fax: +49 7132 981-8000 E-Mail: ir@bechtle.com Internet: bechtle.com ISIN: DE0005158703 WKN: 515870 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 712579 10.08.2018

ISIN DE0005158703

AXC0045 2018-08-10/07:29