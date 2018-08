Wäre die Wehrpflicht ein Gewinn für Deutschland? Zumindest die Diskussion über die Frage darüber nützt der Debattenkultur - denn sie ist keineswegs leicht zu beantworten.

Vor wenigen Tagen hat Annegret Kramp-Karrenbauer, die Generalsekretärin der Christdemokraten (CDU) die Debatte um die Wehrpflicht wieder angestoßen und dabei auch eine allgemeine Dienstpflicht in die Diskussion geworfen. Sie reagiert damit nach eigener Aussage auf die Stimmung in der eigenen Parteibasis.

Die Reaktionen der Öffentlichkeit sind genauso kritisch, wie zu erwarten war. Wehrexperten halten die Bundeswehr für nicht in der Lage, den prognostizierbaren Strom an Wehrpflichtigen zu beherrschen. Einige Kommentatoren halten die Idee für Freiheitsberaubung und argumentieren, dass man ja schon hohe Steuern zahle und dadurch seinen Beitrag für die Gesellschaft leiste. Andere Politiker sind entsetzt, vor allem beim Gedanken an die Wehrpflicht. Viele Beobachter argumentieren, der Staat solle sich selber darum kümmern, die Probleme in der Pflege, bei der Feuerwehr oder der Bundeswehr zu lösen und nicht die jungen Leute dazu heranziehen. Dennoch können sich auch viele dazu in den vergangenen Tagen Befragte für die Pflichtdienste erwärmen.

Viele Teilnehmer des politischen Betriebs würden die Diskussion - nicht zuletzt angesichts des Beifalls aus der falschen Ecke - am liebsten sofort wieder einstampfen. Das wäre aber falsch. Denn erstens machen zahlreiche Begebenheiten deutlich, dass die Gesellschaft an Zusammenhalt verliert. Ein obligatorischer Dienst an der Gesellschaft kann da möglicherweise gegensteuern. Zumindest muss diese Möglichkeit ausführlich erörtert werden. Zweitens war die Sicherheitslage in Europa seit dem Ende des kalten Krieges nie so kritisch wie heute - die Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr wird wieder sehr wichtig. Die etablierte Politik sollte nicht schon wieder den Fehler machen, ein unbequemes Thema totschweigen zu wollen. Insofern ist Frau Kramp-Karrenbauer ...

