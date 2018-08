TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen notieren am Freitag mehrheitlich im Minus, wobei sich die Abschläge allerdings meist in Grenzen halten. Neben den wenig inspirierenden Vorgaben von der Wall Street werden die geopolitischen Sorgen als Grund für die etwas eingetrübte Stimmung genannt. Vor allem der weiter schwelende Handelskonflikt lastet auf den Märkten.

Quer über die Börsen der Region stehen Öl- und Energiewerte wegen gesunkener Ölpreise unter Druck. Die Preise können sich vom Rückschlag am Mittwoch nicht erholen. Am genannten Tag hatten unerwartet hohe US-Lagerbestände die Preise stark gedrückt. In Tokio fallen Inpex um 3,6 Prozent, in Sydney Oil Search um 2 Prozent und Woodside Petroleum um 1 Prozent.

Morgan Stanley belastet japanische Chipwerte

In Tokio sinkt der Nikei-225-Index um 0,5 Prozent auf 22.495 Punkte. Er profitiert nicht davon, die japanische Wirtschaftsleistung sich im abgelaufenen Quartal besser entwickelt hat als erwartet. Das BIP stieg in den Monaten April bis Juni um 0,5 Prozent, während Experten lediglich mit 0,3 Prozent gerechnet hatten. Gegenwind für Aktien kommt vom Yen, der nach den guten BIP-Daten gegen den Dollar steigt. Der Dollar wird wieder knapp unter 111 notiert, nachdem er zu Beginn des Handels noch fast 111,20 gekostet hatte. Unter den Einzelwerten fallen Nintendo um 1 Prozent.

Halbleiterwerte leiden unter einer Abwertung der US-Chipwerte durch Morgan Stanley. Advantest verlieren 4,5 und Tokyo Elektron 3,6 Prozent.

Auch an den chinesischen Börsen geht es leicht abwärts. In Schanghai können die zuletzt abverkauften und nun fest notierenden Immobilienwerte nicht verhindern, dass der Leitindex 0,2 Prozent nachgibt - verglichen mit dem heftigen Auf und Ab in dieser Woche ist dies indes eine winzige Veränderung.

In Hongkong verliert der Leitindex 0,5 Prozent nachdem es vier Tage in Folge aufwärts gegangen war. Auch hier sind Immobilienwerte gesucht mit jeweils über zweiprozentigen Aufschlägen bei CR Land und Country Garden. Dagegen werden Technologiewerte verkauft, voran Tencent, die 0,8 Prozent einbüßen.

Samsung mit neuem Model schwach

Am koreanischen Markt in Seoul geht es mit 0,8 Prozent deutlicher nach unten, belastet von einem 3,5-prozentigen Minus bei Samsung Electronics. Das neu präsentierte Smartphone Samsung Galaxy Note 9 sei auf eine eher verhaltene Reaktion gestoßen, heißt es. Laut Experten ist das Modell "nicht so neu" wie erhofft.

An der australischen Börse drücken Energiewerte dem Gesamtmarkt leicht ins Minus. Im übrigen hat die Notenbank des Landes angedeutet, dass sie sich langsam einer Zinsanhebung nähern könnte, was nicht zu Käufen animiert. Dagegen hatte die neuseeländische Notenbank am Vortag den mutmaßlichen Termin für eine kommende Zinserhöhung um ein Jahr auf 2020 verschoben, was den Markt auch am Freitag gegen den regionalen Trend nochmals etwas stützt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.285,70 -0,19% +3,64% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.427,96 -0,75% -1,48% 08:00 Kospi (Seoul) 2.285,16 -0,81% -7,39% 08:00 Schanghai-Comp. 2.790,53 -0,14% -15,64% 09:00 Shenzhen A-Aktien 0,00 0% -22,81% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.474,38 -0,46% -5,63% 10:00 Taiex (Taiwan) 0,00 0% +3,78% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.286,54 -1,21% -1,85% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.808,47 +0,20% -0,32% 11:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% +12,46% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:06 % YTD EUR/USD 1,1521 -0,1% 1,1528 1,1589 -4,1% EUR/JPY 127,58 -0,4% 128,09 128,67 -5,7% EUR/GBP 0,8981 -0,1% 0,8985 0,9017 +1,0% GBP/USD 1,2829 +0,0% 1,2829 1,2855 -5,1% USD/JPY 110,73 -0,3% 111,10 111,04 -1,7% USD/KRW 1125,60 +0,2% 1123,05 1118,84 +5,5% USD/CNY 6,8388 +0,3% 6,8210 6,8278 +5,1% USD/CNH 6,8510 +0,1% 6,8458 6,8294 +5,2% USD/HKD 7,8497 -0,0% 7,8497 7,8496 +0,5% AUD/USD 0,7360 -0,3% 0,7379 0,7419 -5,9% NZD/USD 0,6611 -0,1% 0,6621 0,6657 -6,9% Bitcoin BTC/USD 6.450,27 -2,5% 6.613,18 6.350,43 -52,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,87 66,81 +0,1% 0,06 +13,2% Brent/ICE 72,19 72,07 +0,2% 0,12 +12,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.211,80 1.212,43 -0,1% -0,63 -7,0% Silber (Spot) 15,41 15,45 -0,2% -0,04 -9,0% Platin (Spot) 833,10 833,50 -0,0% -0,40 -10,4% Kupfer-Future 2,77 2,77 +0,0% +0,00 -17,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2018 01:06 ET (05:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.