Die Fluggesellschaft Alaska Air Group Inc. (ISIN: US0116591092, NYSE: ALK) wird an ihre Aktionäre eine Dividende in Höhe von 32 US-Cents je Aktie auszahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 6. September 2018 (Record date: 21. August 2018). Damit zahlt die Alaska Air Group auf das Jahr hochgerechnet 1,28 US-Dollar Dividende aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 63,75 US-Dollar (Stand: 9. August 2018) entspricht das ...

