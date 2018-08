Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Die LEG Immobilien hat trotz höherer Instandhaltungskosten im ersten Halbjahr mehr verdient. In der zweiten Jahreshälfte erwartet das im MDAX notierte Unternehmen ein stärkeres Gewinnwachstum. Der Ausblick hat unverändert Bestand.

In den sechs Monaten per Ende März stieg die in der Immobilienbranche übliche Ertragskennziffer Funds from Operations (FFO I) um 5,1 Prozent auf 156,4 Millionen Euro. Bereinigt um die Instandhaltungskosten wuchs der FFO I um 7,6 Prozent. Der FFO I je Aktie legte unbereinigt mit 2,48 Euro ebenfalls um 5,1 Prozent zu. Das bereinigte EBITDA stieg um 3,1 Prozent auf rund 200 Millionen Euro. Das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung verbesserte sich aufgrund der zum niedrigen Vorjahresniveau planmäßig angestiegenen Instandhaltungsaufwendungen nur um 1,8 Prozent auf 206,3 Millionen Euro.

Der Net Asset Value (ohne Goodwill) lag Ende Juni bei 88,46 Euro je Aktie, Ende 2017 waren es 83,81 Euro. Der temporäre Effekt aus der Dividendenausschüttung von 3,04 Euro konnte somit bereits deutlich überkompensiert werden, wie das Unternehmen schreibt. Wesentlicher Treiber war die positive Wertentwicklung des Immobilienportfolios. Dieser Trend dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen, hieß es.

"Die Perspektiven für eine fortgesetzte Wertsteigerung unseres Portfolios sind unverändert sehr positiv. Darüber hinaus erschließen wir uns zusätzliches Wachstumspotenzial mit der anstehenden Akquisition", sagte Vorstandsvorsitzender Thomas Hegel. Das Unternehmen habe den Ankauf eines Portfolios mit rund 3.750 Wohneinheiten vereinbart.

Die Prognose für den FFO I 2018 und 2019 bestätigte LEG: Für das laufende Jahr wird von einem Ergebniszuwachs auf 315 bis 323 Millionen Euro und für 2019 auf 338 bis 344 Millionen Euro ausgegangen. Vergangenes Jahr hatte das Düsseldorfer Unternehmen den FFO I auf 295 Millionen Euro gesteigert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2018 01:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.