Neu-Delhi



Comvivas Kampagne 'A Decade of Transforming Lives' siegt in den Kategorien 'Best Use of Social Media in Marketing' und 'Best Digital Integrated Campaign' - Initiativen für Content-Marketing werden mit Preis 'Brand Excellence in Telecom Services Sector' ausgezeichnet



Comviva (https://www.mahindracomviva.com/), der weltweit führende Anbieter von Mobilitätslösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es bei der 9. Ausgabe der CMO Asia Awards (http://www.cmoasia.org/awards.html) in Singapur mit drei Preisen ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen siegte in den Kategorien 'Best Digital Integrated Campaign', 'Best Use of Social Media in Marketing' und 'Brand Excellence in Telecom Services Sector'.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/721519/Comviva_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/728792/CMO_Asia_Award.jpg )



Comvivas breit angelegte Marketingkampagne 'A Decade of Transforming Lives' war maßgeblich daran beteiligt, dass das Unternehmen in der Online- und Offline-Welt seine Führerschaft bei finanziellen Mobilitätslösungen etablieren konnte. Die Kampagne nutzte Offline-Medien sowie digitale Kanäle wie LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube, um die Führerschaft des Unternehmens bei finanziellen Mobilitätslösungen zu etablieren. Seine Fallstudien wurden vielfach heruntergeladen, und relevante Leads wurden entwickelt. Die Kampagne siegte in den Kategorien 'Best Digital Integrated Campaign' und 'Best Use of Social Media in Marketing'. Der dritte Erfolg für Comviva war in der Kategorie 'Brand Excellence in Telecom Services Sector' für seine Content-Marketing-Initiativen im Jahr 2017. Ziel der einjährigen, neu ausgerichteten Content-Marketing-Strategie war die optimale Nutzung des Content-Marketing, um Comviva in seinen Funktionsbereichen als Vordenker zu etablieren.



Rajat Dayal, Vice President, Marketing bei Comviva, sagte zu diesem Anlass: "Es ist uns eine große Ehre, auf einer solch renommierten internationalen Bühne Anerkennung zu finden. Diese Preise sind der Beweis, dass Comvivas innovative Kampagnen mit dem Ziel der Spitzenleistung in Marketing und Branding erfolgreich sind."



Die 9. CMO Asia Awards sind ein erstklassiges Forum, das führende Marketingfachleute, Markenwächter, Werbefachleute und Kreativschaffende unter einem Dach zusammenbringt. Das Programm bietet führenden Marketingprofis, Agenturen und Berater eine intime Umgebung, um Spitzenleistung anzuerkennen und zu belohnen. Mit den Preisen werden die besten Branchenprofis gewürdigt, die sich besondere Verdienste um den Bereich Branding und Marketing erworben haben und damit Anerkennung unter Kollegen verschaffen.



Pressekontakt: erhaltenSie von: Sundeep Mehta PR & Corporate Communications Comviva Technologies Ltd. Kontakt: +91-124-481-9000 E-Mail: pr@mahindracomviva.com