Zürich - Der Mischkonzern Conzzeta hat im ersten Halbjahr 2018 deutlich mehr umgesetzt und auch die Gewinnziffern klar gesteigert. Gestützt wurde das Ergebnis insbesondere von einer guten Nachfrage im Segment Blechbearbeitung. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von rund einem Fünftel und eine EBIT-Marge im unteren Bereich der angestrebten Bandbreite von 8 bis 10 Prozent.

Der Nettoumsatz kletterte gegenüber der Vorjahresperiode um rund 37 Prozent auf 853,3 Millionen Franken. Bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte ergab sich ein Plus von 20 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zu diesem Wachstum hat vor allem der starke Geschäftsgang in der Sparte Bystronic, die Maschinen zur Blechbearbeitung herstellt, sowie das dank einer Übernahme hohe Wachstum im Bereich Chemie beigetragen.

Der EBIT erhöhte sich überproportional um 73 Prozent auf 66,3 Millionen Franken. Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend um 180 Basispunkte auf 7,6 Prozent. Diese Steigerung begründet Conzzeta damit, dass die laufenden ...

