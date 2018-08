Der amerikanische Präsident beriet sich mit Vertretern der US-Staaten über eine Gefängnisreform - die Resozialisierung der Insassen soll intensiviert werden.

US-Präsident Donald Trump hat sich mit ranghohen Vertretern überwiegend republikanisch geführter US-Staaten über eine geplante Gefängnisreform beraten. Im Zentrum der Runde in Trumps Golfclub in New Jersey stand am Donnerstag (Ortszeit) die Frage, wie die Resozialisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...