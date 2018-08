PVA TePla AG: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2018 DGAP-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis PVA TePla AG: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2018 10.08.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PVA TePla: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2018 - Umsatz-/EBITDA in der erwarteten Größenordnung - Auftragseingang auf 76,5 Mio. EUR (+68%) - Auftragsbestand 171,1 Mio. EUR (230%) - Jahresprognose bestätigt: Umsatz bei 94 Mio. EUR, EBITDA bei 11 Mio. EUR Die PVA TePla - Gruppe, Wettenberg, Produzentin von Anlagen zur Herstellung von industriell genutzten Kristallen, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Plasmaanlagen und Systemen zur zerstörungsfreien Qualitätsinspektion, erzielte in der ersten Jahreshälfte 2018 einen Konzernumsatz von 38,2 Mio. EUR (VJ: 43,6 Mio. EUR) und ein EBITDA von 2,0 Mio. EUR (VJ: 2,6 Mio. EUR). Bei der Umsatzrealisierung im ersten Halbjahr 2018 ist zu berücksichtigen, dass nach dem neu geltenden IFRS 15 Teilumsatzrealisierungen von laufenden Aufträgen nicht mehr im ursprünglichen Umfang möglich sind. Zum 30. Juni hätte die PVA TePla AG bei Anwendung der bisherigen Rechnungslegungsgrundsätze nach IAS 11 und IAS 18 Mehrerlöse in Höhe von 5,4 Mio. EUR und ein zusätzliches EBITDA von 1,5 Mio. EUR erzielt. Auftragseingang und -bestand Zum 30. Juni 2018 mit wurde mit 76,5 Mio. EUR gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (45,6 Mio. EUR) ein signifikant höherer Auftragseingang erzielt. Sowohl der GB Industrial Systems als auch der GB Semiconductor Systems hatten Anteil an diesem Anstieg. Insbesondere der Produktbereich Kristallzuchtanlagen mit 50% des gesamten Auftragseingangs im GB Semiconductor Systems entwickelte sich erneut sehr erfreulich. Der Produktbereich Ultraschallmesssysteme erzielte nahezu 50% mehr Aufträge als in der Vorjahresperiode. Die Book-to-Bill-Ratio beträgt 2,00 (VJ: 1,05). Der Auftragsbestand hat sich gegenüber dem Vorjahreswert mit 51,7 Mio. EUR zum 30. Juni 2018 mit 171,1 Mio. EUR mehr als verdreifacht. Liquidität Der operative Cash Flow lag in den ersten sechs Monaten 2018 bei -12,6 Mio. EUR (1. Halbjahr 2017 [VJ]: 10,2 Mio. EUR). Darin enthalten sind 6 Mio. EUR Zahlungsmittel, die in kurzfristige Geldanlagen investiert wurden und nicht als Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen werden. Weiterhin hat die PVA TePla Gruppe im Geschäftsjahr 2017 erhebliche Anzahlungsvolumina für Großaufträge vereinnahmt, diese werden nun im Rahmen der Anlagenproduktion sukzessive in Anspruch genommen. Die Nettofinanzposition (Zahlungsmittel abzüglich der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten) betrug 15,9 Mio. EUR (VJ: 0,8 Mio. EUR). Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018 Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz in einer Größenordnung von 94 Mio. EUR und ein Betriebsergebnis (EBITDA) in einer Größenordnung von 11,0 Mio. EUR. Der Halbjahresbericht kann ab heute auf der Unternehmens-Internetseite www.pvatepla.com heruntergeladen werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Kontakt: Dr. Gert Fisahn Investor Relations PVA TePla AG Tel: +49(0)641/68690-400 gert.fisahn@pvatepla.com 10.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PVA TePla AG Im Westpark 10-12 35435 Wettenberg Deutschland Telefon: 0641/686900 Fax: 0641/68690800 E-Mail: info@pvatepla.com Internet: www.pvatepla.com ISIN: DE0007461006 WKN: 746100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 712787 10.08.2018

