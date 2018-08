Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die BMW-Aktien nach dem Kursrückgang in den vergangenen Monaten von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft. Das Kursziel beließ Analyst Harald Hendrikse in einer am Freitag vorliegenden Studie auf 90 Euro./zb Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-08-10/07:15

ISIN: DE0005190003