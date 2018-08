Nachdem die letzten Wochen, bis auf die Entwertung der Türkischen Lira, eher verhalten an den Devisenmärkten verliefen, kam es in der Nacht zu einem deutlichen Ausbruch im USD. Diese Reaktion könnte ein erster Ausläufer der hohen Zinsdifferenz und der Strafzölle sein. Der US-Dollar konnte heute Nacht auf breiter Front zulegen. So durchbrach der EUR/USD nach langem Kampf die Unterstützung bei 1,15 ...

