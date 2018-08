Asiakastieto Group Oyj: Changes in the Management Team of Asiakastieto

ASIAKASTIETO GROUP PLC, STOCK EXCHANGE RELEASE 10 08 2018 AT 9.00 A.M. EET

Changes in the Management Team of Asiakastieto

Asiakastieto's Deputy CEO Anders Hugosson has been appointed as the acting CIO of Asiakastieto Group as of 10.08.2018 in addition to his current role. Anders Hugosson reports to Asiakastieto's CEO Jukka Ruuska.

The current CIO of Asiakastieto Group, Jari Julin, will continue as the Director of IT and Technology Finland in Asiakastieto Group. He reports to Anders Hugosson and is not part of the Management Team of Asiakastieto Group from September 1st.

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja uc.se.

