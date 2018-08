Frankfurt am Main - Der Euro hat am Freitag an die Kursverluste vom Vortag zu Dollar und Franken angeknüpft. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung unter 1,15 US-Dollar. In kurzer Zeit verlor der Euro mehr als ein halbes Prozent an Wert und erreichte bei 1,1438 Dollar den tiefsten Stand seit Juli 2017. Aktuell liegt die Notierung auf 1,1453 Dollar.

Auch zum Franken sank der Wert der Gemeinschaftswährung spürbar. Im Tief ging es hier im frühen Handel bis auf 1,1402 Franken hinab. Aktuell notiert der Euro zu 1,1423 Franken nach 1,1465 am Vorabend. Der Dollar hat demgegenüber ...

