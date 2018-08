Die Hotelkette Marriott International Inc. (ISIN: US5719032022, NASDAQ: MAR) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 41 US-Cents je Aktie aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 28. September 2018 (Record day: 23. August 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,64 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 120,79 US-Dollar (Stand: 9. August 2018) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,36 Prozent. ...

