Der DAX vollzog am Vortag eine regelrechte Achterbahnfahrt. Zunächst ging es von 12.640 Punkten bis etwa 12.600 Punkte runter. In Folge zog der DAX kräftig hoch und erreichte erneut den Bereich um 12.700 Punkte. Nur um kurz darauf in Sekundenschnelle erneut kräftig abzutauchen und bis etwa 12.580 Punkte zu fallen. Doch Hunde die bellen, beissen nicht! ...

