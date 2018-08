Gestoppte bzw. gedrehte Serien: European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts -0,04% auf 97,179, davor 20 Tage im Plus (0,67% Zuwachs von 96,57 auf 97,22), Nvidia -0,76% auf 256,46, davor 7 Tage im Plus (5,85% Zuwachs von 244,13 auf 258,42), Nasdaq -0,03% auf 7466,96, davor 7 Tage im Plus (3,84% Zuwachs von 7193,1 auf 7469,54), Stratasys -2,08% auf 19,73, davor 6 Tage im Plus (23,85% Zuwachs von 16,27 auf 20,15), JP Morgan Chase -0,77% auf 116,88, davor 6 Tage im Plus (2,47% Zuwachs von 114,95 auf 117,79), BT Group -4,58% auf 229, davor 5 Tage im Plus (4,44% Zuwachs von 229,8 auf 240), Wal-Mart -1,15% auf 89,01, davor 5 Tage im Plus (2,05% Zuwachs von 88,24 auf 90,05), Cisco -0,14% auf 43,78, davor 5 Tage im Plus (4,73% Zuwachs von 41,86 auf 43,84), Zalando +4,66% auf 45,18, davor 5...

